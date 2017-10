Parque dos Poderes passa a chamar-se Governador Pedro Pedrossian a partir de hoje

A partir desta segunda-feira (2), o complexo onde está situado o centro político-administrativo de Mato Grosso do Sul passa a denominar-se Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian, em homenagem ao ex-governador que comandou três gestões, duas pelo Estado divido e uma pelo então Mato Grosso uno.

A Lei 5.068, sancionada hoje em Diário Oficial do Estado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PR) com coautoria dos deputados Amarildo Cruz (PT), Antonieta Amorim (PMDB), Beto Pereira (PSDB), Cabo Almi (PT), Coronel David (PSC), Dr. Paulo Siufi (PSDB), Eduardo Rocha (PMDB), Felipe Orro (PSDB), Flávio Kayatt (PSDB), George Takimoto (PDT), Grazielle Machado (PR), Herculano Borges (SD), João Grandão (PT), Junior Mochi (PMDB), Lidio Lopes (PEN), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (PMDB), Mauricio Picarelli (PSDB), Onevan de Matos (PSDB), Pedro Kemp (PT), Professor Rinaldo (PSDB), Renato Câmara (PMDB) e Zé Teixeira (DEM).

"Outorgar ao complexo administrativo estadual o nome do seu criador, o ex-governador Pedro Pedrossian, é, antes de tudo, prestar justa homenagem a quem se notabilizou como um dos melhores administradores públicos de nosso Estado, devendo, por isso mesmo, ser lembrado com orgulho por todos os cidadãos", explicou Corrêa na justificativa da proposta.

Pedro Pedrossian morreu em casa, aos 89 anos, na madrugada de 22 de agosto de 2017. Engenheiro civil, foi governador do antigo Mato Grosso de 1966 a 1971. Em 1978 foi eleito senador, deixando o cargo em 1980 para ser nomeado pelo então presidente João Figueiredo para comandar Mato Grosso do Sul. Em 1991 tornou-se novamente governador eleito pelo voto direto.

Veja Também

Comentários