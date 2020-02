Parlamentares levam ideologia para os blocos de carnaval

Tabata Amaral postou fotos circulando pelos blocos da capital paulista distribuindo aos foliões adesivos com mensagens de combate ao assédio sexual contra mulheres - Foto: Reprodução/Instagram

Com o Congresso em recesso até quinta-feira, parlamentares aproveitaram a folga para aparecer em suas bases e reforçar posições ideológicas. "Sambando na cara do machismo", escreveu a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) em uma das suas muitas postagens nas redes sociais.

A parlamentar postou fotos circulando pelos blocos da capital paulista distribuindo aos foliões adesivos com mensagens de combate ao assédio sexual contra mulheres.

Em Recife, o namorado dela, deputado João Campos (PSB-PE), mostrou imagens do Galo da Madrugada, um dos blocos mais tradicionais de Pernambuco, e dançou ao lado dos cordeiros.

Também em Pernambuco, o deputado Túlio Gadelha (PDT-PE) foi atração no Bloco da Lama, que faz homenagem ao movimento Manguebeat, e desfilou pelas ladeiras de Olinda com uma máscara peruana.

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) manteve o tom político na folia. Ela saiu com um grupo de amigas levando, na cabeça, adereços em menção ao trotskismo. "Bela, antifascista e do carnaval", escreveu.

Outros brincaram com os personagens escolhidos pelos foliões. Foi o caso de Paulo Ganime (Novo-RJ), que tirou foto ao lado de um "fantasma do comunismo".

O pastor Sargento Isidório (Avante-BA) caminhou pelas ruas de Salvador com um estandarte nas mãos ressaltando a importância da família. A placa tinha os dizeres: "Família, maior motivo para brincar em paz e voltar pra casa." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.