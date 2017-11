Parente descarta deixar governo por causa do PSDB

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou nesta segunda-feira, 27, após reunião com o presidente Michel Temer, que não vê a necessidade de considerar sua permanência ou saída do comando da estatal caso o PSDB decida deixar o governo.

"Uma característica da minha carreira é que nunca me vinculei a nenhum partido. Tenho uma visão da maneira de governar o País muito próxima da social-democracia, mas nunca tive vinculação partidária", disse Parente, que negou que seu nome tenha sido indicado pelo partido.

O presidente da Petrobras disse também que Temer está muito bem disposto, após o presidente ter sido submetido a uma angioplastia em três artérias coronárias com implante de stent - uma prótese para desobstruir vasos sanguíneos. "Ele está bem, normal, trabalhando, como eu o vi na semana passada", afirmou Parente.

Temer recebeu alta nesta segunda pela manhã do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e à tarde chegou a Brasília. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.