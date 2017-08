Na volta do recesso parlamentar, o plenário da Câmara dos Deputados está com atenção voltada para a votação sobre a admissibilidade do processo contra o presidente Michel Temer.

Pelo calendário estabelecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), contrário ao prosseguimento da denúncia, será lido hoje (1º), às 14h. Amanhã (2) o parecer deverá ser votado pelos deputados.

