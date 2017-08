Parecer de denúncia contra Temer começa a ser lido no plenário da Câmara

O plenário da Câmara dos Deputados iniciou na tarde desta terça-feira, 1, em sessão deliberativa, a leitura do parecer sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. O procedimento faz parte do rito de votação da denúncia, marcada para ocorrer nesta quarta-feira, 2, a partir das 9 horas.

Para que a sessão desta terça fosse aberta eram necessários pelo menos 51 dos 513 deputados com presença registrada na Câmara. No momento do início da leitura do parecer, havia 90 parlamentares na Casa. O procedimento está sendo conduzido pela 2ª secretária da Casa, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO).

O relatório aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), pede a rejeição da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer. Após a leitura, o parecer da denúncia será publicado no Diário Oficial da Câmara e estará pronto para ser votado na sessão de amanhã. Se forem registrados 342 votos 'não' ao parecer, a denúncia será aceita e o Supremo Tribunal Federal ficará autorizado a julgar o presidente Temer pelo crime de corrupção passiva.

