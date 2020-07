Parceria da ALEMS e entidades garantem a entrega de 40 mil escudos faciais

Os faces shiels são medidas de prevenção ao novo coronavírus - (Foto: Divulgação/Suprevida)

Os escudos faciais, chamados faces shields, são telas simples e transparentes que cobrem o rosto e ajudam a impedir que gotas infecciosas entrem nos olhos, nariz e boca. Uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) com várias instituições tem garantido a entrega do equipamento aos profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, comunidades indígenas e entidades de acolhimento.

Na manhã desta quarta-feira (8), os servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) receberam os escudos faciais. O defensor público-geral, Fábio Rogério Rombi da Silva, e o pró-reitor da Unigran, Vinícius Soares de oliveira, participaram da entrega dos equipamentos, juntamente com os deputados Lidio Lopes (PATRI), Eduardo Rocha (MDB) e Herculano Borges (Solidariedade).

“É um projeto de grande envergadura, tendo em vista a escala industrial para a fabricação das faces shields, visando atender os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, destacou Lidio. O defensor público destacou a importância da união das instituições. “A soma de esforços multiplica as ações. Quando vários setores da sociedade se juntam, a capacidade de produzir algo de útil é ampliada. Como a produção atingiu uma escala na casa de milhares, foi possível uma distribuição ampla. Embora as sessões sejam virtuais, têm profissionais atuando no prédio e é importante que eles estejam protegidos. Portanto, procuramos ampliar para os mais diversos setores e comunidades”, explicou.

Serão doados mais de 40 mil escudos faciais. “Apesar de toda essa catástrofe sanitária que estamos vivendo, alguns setores não podem parar. Precisamos oferecer segurança para que os profissionais trabalhem e o restante da população consiga fazer o isolamento. Como instituição de ensino, é importante que os acadêmicos aprendam ações como essas e, que dentro dos seus núcleos, promovam outras que cheguem até a população”, disse o pró-reitor da Unigran.

Geralmente os escudos faciais são usados em conjunto com máscaras, impedindo que gotículas de saliva cheguem ao rosto e dificultando que os trabalhadores toquem no rosto. Eles são duráveis, podem ser limpos e reutilizados repetidamente.