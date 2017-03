Paralisação nos Correios atinge 24 municípios de MS contra reforma da Previdência

A paralisação dos trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul atingiu 24 municípios do estado. De acordo com a presidente do sindicato da categoria, Elaine Regina Oliveira, a paralisação atingiu “de forma parcial ou total esses 24 municípios, tornando expressiva a participação dos trabalhadores dos Correios no movimento contra a reforma da Previdência Social. Também nos somamos nessas localidades, assim como em Campo Grande, às manifestações de rua junto ao professores e outras categorias”.

Em Campo Grande os grevistas se concentraram pela manhã em frente ao Centro Operacional dos Correios e em seguida seguiram em passeata até a Praça Ary Coelho onde se juntaram aos demais manifestantes.

Segundo Elaine, além da questão da Previdência os trabalhadores dos Correios levantam outras questões, como a implantação da Distribuição Domiciliar Alternada (DDA) que vai restringir a distribuição de cartas e encomendas em municípios pequenos para dois ou três dias da semana em detrimento dos usuários dos Correios. “Também denunciamos as condições de segurança das agências e o sucateamento da estatal, com fechamento de agências (em MS serão 9 agências fechadas) e diminuição do efetivo através de um plano de demissão, o que piora as condições de atendimento nas agências e entrega de correspondências e encomendas.”

Fazendo um balanço positivo da manifestação em Campo Grande, onde estima-se mais de 20 mil participantes, a dirigente sindical diz que “agora as centrais sindicais e os sindicatos vão se reunir e dar continuidade. Neste dia 15 demos apenas início à mobilização nacional, novas atividades como uma greve geral e uma marcha da classe trabalhadora a Brasília já estão em discussão. Não vamos recuar, esse projeto acaba com a Previdência e a aposentadoria. É um retrocesso e é ruim para a maioria absoluta da população.”

