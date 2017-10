Para unificar elaboração de atos de pessoal, SAD ministra treinamento para Polícia Militar

Vanessa Oliveira, responsável pela elaboração do manual que foi instituído em Mato Grosso do Sul por meio do decreto nº 14.332 em dezembro de 2015. / David Majella

Visando padronizar a elaboração de atos de pessoal e esclarecer todas as dúvidas sobre o Manual de Regras Básicas para a Elaboração de Atos Administrativos e de Correspondências Oficiais, cerca de 40 agentes da Polícia Militar participaram na manhã desta terça-feira (3.10) de treinamento específico sobre atos de pessoal no auditório do Comando Geral da Polícia Militar.

Conduzido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) o treinamento foi ministrado pela gestora chefe da Assessoria Técnica e de Gestão de Atos de Pessoal da SAD, Vanessa Oliveira, responsável pela elaboração do manual que foi instituído em Mato Grosso do Sul por meio do decreto nº 14.332 em dezembro de 2015.

O manual foi elaborado a partir da necessidade de unificar os atos publicados pelo Governo do Estado, de acordo com Vanessa. “A ideia da elaboração do manual surgiu da necessidade de prover meios para o aperfeiçoamento do material produzido pela administração pública. E o treinamento vem ressaltar a importância de se observar as normas técnicas legais na elaboração de atos oficiais, sejam eles atos normativos ou atos de pessoal”, explicou a gestora que conduziu uma hora e meia de treinamento citando exemplos e esclarecendo dúvidas dos servidores.

Titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, destacou que a gestão pública passa por um processo de modernização, e a padronização das correspondências oficiais faz parte dessas mudanças para o aperfeiçoamento do servidor e melhor funcionamento da máquina pública.

O mesmo treinamento foi ministrado no ultimo dia 12 de setembro para 30 servidores que trabalham com elaboração de atos no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

Para consultar o Manual de Regras Básicas para a Elaboração de Atos Administrativos e de Correspondências do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul clique aqui.

