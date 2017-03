Para Simone Tebet, Governo, setor produtivo e trabalhadores devem ser ouvidos sobre as consequências da ‘Carne Fraca’

A senadora sul-mato-grossense lembrou da luta do Estado para recuperar o mercado externo após surto de febre aftosa, em 2005 / Divulgação/Assessoria

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) reconheceu a possível existência de fraude e a necessidade de investigação, mas lamentou os efeitos da Operação Carne Fraca para a economia brasileira. “Ninguém discute o mérito da operação, mas da forma como foi colocada pela Polícia Federal, causou um prejuízo irreparável à economia, com consequências graves para o agronegócio”, disse durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), nesta terça-feira (21). Para Simone, o tema tornou-se uma questão de Estado porque atinge as exportações brasileiras.

A CAE aprovou a realização de audiências com os ministros da Justiça, Osmar Serraglio; da Agricultura, Blairo Maggi; e da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, para discutir as consequências da Operação. O diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, também será convidado a dar esclarecimentos sobre a operação. Simone defendeu que, além dos representantes do Governo, a Comissão ouça a classe produtora e os trabalhadores sobre os impactos.

Nesta segunda, alguns países anunciaram suspensão temporária da importação da carne brasileira, entre eles a União Europeia, Coreia do Sul e China. Na manhã desta terça, foi a vez de Hong Kong anunciar a suspensão.

Mato Grosso do Sul

A senadora sul-mato-grossense lembrou da luta do Estado para recuperar o mercado externo após surto de febre aftosa, em 2005. “Nós amargamos prejuízo por quase 10 anos, tentando reconhecimento do mercado internacional para poder exportar a carne”, disse Simone.

