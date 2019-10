Para Renato Câmara, ponte sobre o Rio Pirajuí vai acelerar o desenvolvimento de Glória

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) - Foto: Divulgação

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) comemorou a conclusão das obras de construção da ponte de concreto sobre o Rio Pirajuí, localizada na divisa do município com Ivinhema. Para o deputado, a nova ponte é uma vitória do setor produtivo de Glória de Dourados e representa um importante passo para acelerar o desenvolvimento e o progresso da região.

O deputado esteve no último sábado (28) em Glória de Dourados e fez, juntamente com o vereador Sacolão e o ex-prefeito Arceno Athas, uma rápida vistoria as obras da ponte, que deve ser inaugurada em breve pelo Estado.

A nova estrutura tem 30 metros de comprimento por seis de largura e foi construída pelo governo do Estado. No total, foram investidos R$ 1,1 milhão para a execução da obra. Renato Câmara lembrou que a ponte foi viabilizada através de uma união de esforços dos agentes políticos que representam Glória de Dourados junto ao governo Estado.

O deputado lembrou que às tratativas com o Estado iniciaram em 2015, quando passou a solicitar na Assembleia Legislativa a necessidade da execução da obra e a realizar gestões junto ao Governo do Estado para a viabilização dos recursos. “Pontes são alternativas de transporte e produção. Esta é uma luta antiga, vem de outras gestões, do tempo do prefeito Arceno Athas, chegou no prefeito Aristeu, passou por várias mobilizações do pessoal do Estrelinha, em Glória. O vereador Sacolão também foi um dos bravos lutadores. Agora se concretiza a ponte, que será um instrumento definitivo de impulso ao desenvolvimento regional”, diz.

Ao acentuar que a melhor forma de fazer política é buscar resultados e empenhar-se na constante articulação com a sociedade, Renato Câmara defende mais investimentos no potencial de progresso da região, mencionando as regiões da Grande Dourados e Vale do Ivinhema como esteios importantes para a evolução econômica e social do Estado. “São investimentos de absoluto impacto em prol do crescimento”, definiu.