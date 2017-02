Para parlamentares, CRM deve investigar médicos envolvidos no caso Marisa Letícia

Os deputados estaduais voltaram a externar nesta quarta-feira (8) a preocupação com a apuração dos médicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas sobre os exames e estado de saúde da ex-primeira dama Marisa Letícia. O deputado Paulo Siufi (PMDB) ocupou a tribuna para ressaltar a importância de uma investigação para acabar com falsas acusações a médicos supostamente envolvidos.

“Temos que ter o cuidado antes de nominar alguns médicos, formados em Mato Grosso do Sul, que estariam envolvidos no vazamento de informações. Uma delas até publicou uma nota dizendo que está sendo ameaçada de morte. Eles estão sendo desqualificados, mas é preciso aguardar a investigação dos Conselhos Regional e do Nacional de Medicina, antes de sentenciar”, disse Siufi.

Os dados teriam vazado por um grupo de whatsapp, horas depois da internação da esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após um Acidente Vascular Cerebral. O deputado Pedro Kemp (PT) fez indicação para o Conselho Regional de Medicina (CRM) apurar o caso, com os nomes dos médicos divulgados pela imprensa e também pediu respeito. “Quando falamos de uma vida humana, da maneira hostil como foi exposto nas redes sociais, tem que ser apurado, pois é muito grave vindo de profissionais da saúde. Que eles consigam provar sua inocência e tenham garantida a ampla defesa”, finalizou.

