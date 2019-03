Para parlamentar, é urgente a conscientização de jovens para combater suicídios

Renato Câmara: "Temos que usar todas as estratégias possíveis para falar com os nossos jovens"

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (20), o deputado Renato Câmara (MDB) foi à tribuna da Casa de Leis reforçar o alerta para a conscientização das crianças e adolescentes de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, é necessário e urgente prevenir o suicídio, que contabiliza índices alarmantes no Estado.

"Hoje, você conversa com um jovem e ele está no celular, totalmente disperso e sem referenciais. Temos que usar todas as estratégias possíveis para falar com os nossos jovens, que hoje são acolhidos pelos games e jogos violentos", analisou.

Entre as ações de orientação, o parlamentar defendeu a contação de histórias. É de autoria dele a Lei Estadual 5266/2018, que insere no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o dia 20 de março como o Dia Estadual do Contador de Histórias. Nesta mesma data é celebrado o Dia Internacional dedicado aos profissionais.

"Na Suécia e outros países há iniciativas semelhantes. Precisamos utilizar as histórias para passar valores para nossas crianças e adolescentes", disse Câmara. Ele complementou lembrando que as dinâmicas em sala de aula são essenciais para a aprendizagem e a formação cidadã.