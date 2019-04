Para Joice Hasselmann, acesso a dados fiscais de Bolsonaro é 'gravíssimo'

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que o acesso irregular a dados fiscais do presidente Jair Bolsonaro e familiares é "gravíssimo" e significa roubo de dados do mandatário.

"É gravíssimo. Isso é caso de polícia. É roubar dados fiscais do presidente", disse.

A Receita Federal identificou que dois servidores do órgão acessaram as informações irregularmente. Em nota, a Receita informou que abriu sindicância para apurar as circunstâncias do acesso e concluiu que não havia motivação legal para o acesso. O órgão notificou a Polícia Federal e abriu procedimento para apurar a "responsabilidade funcional" dos envolvidos.

A Receita não informou quais integrantes da família Bolsonaro tiveram seus dados acessados.