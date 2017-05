Para Ives Gandra, 2 outras reformas são necessárias: a política e do Judiciário

O jurista Ives Gandra Martins elogiou as reformas em curso pelo governo Michel Temer, mas disse que duas outras reformas são necessárias no País. A declaração foi dada em evento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) que discute a legislação trabalhista sob o ponto de vista empresarial.

A primeira é uma reforma política, com a criação de cláusula de barreira. "Tem de se fazer com urgência, porque a essência da corrupção do Brasil está na estrutura política."

A segunda, diz, é a reforma do Judiciário. "A iniciativa tem de ser do próprio Judiciário. A lei orgânica da magistratura é de 1975. As últimas instâncias têm de tratar de causas grandes."

Veja Também

Comentários