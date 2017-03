Para governador de MS, IndÃºstria Sem Fronteiras vai fortalecer economia do Estado

O objetivo do Indústria Sem Fronteiras é fornecer informações ao empresário sobre as vantagens competitivas de implantar um empreendimento na região de fronteira, por meio dos mecanismos do Programa Fomentar Fronteiras / Divulgação/Assessoria

Saiba Mais SETOR INDUSTRIAL Mercado sucroenergético domina última rodada dos Encontros Setoriais da Indústria

Com a companhia de uma comitiva liderada pelo ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresentou, na manhã desta terça-feira (21/03), ao governador Reinaldo Azambuja o projeto Indústria Sem Fronteiras, que foi lançado no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS). Durante o encontro, realizado na Governadoria, Azambuja afirmou que o Indústria Sem Fronteiras vai fortalecer os municípios sul-mato-grossenses que fazem fronteira com o Paraguai e vai contribuir para o desenvolvimento da indústria e do comércio, além de fortalecer o Estado.

“O Indústria Sem Fronteiras vem para dinamizar a competitividade e integração entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul, possibilitada pelo decreto estadual que criou o programa Fomentar Fronteiras. E nós precisamos dessa dinâmica produtiva, tenho certeza que o Indústria Sem Fronteiras pode contribuir muito para fortalecer todo o Estado, principalmente a região de fronteiras, criando ali caminhos de desenvolvimento para o setor industrial, fortalecendo as indústrias, o comércio, e principalmente os municípios fronteiriços do Brasil e Paraguai”, avaliou o governador depois de conhecer formalmente o programa.

Sérgio Longen ressaltou que os 15 prefeitos de municípios da região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, além do governador do departamento de Amambay, Pedro González Ramírez, já aderiram ao Indústria Sem Fronteiras durante evento realizado na Fiems na semana passada. “Os prefeitos estão ansiosos para atrair oportunidades aos seus municípios e, elas virão, pois, estas cidades serão apresentadas em todo o Brasil. As empresas poderão conhecer as particularidades e vantagens de cada cidade, seja ela do lado sul-mato-grossense, seja do lado paraguaio. E isso fará a diferença para o desenvolvimento da nossa fronteira”, afirmou.

O ministro da Indústria e Comércio paraguaio, Gustavo Leite, disse que o Paraguai mantém constante contato com o Governo de Mato Grosso do Sul e está de portas abertas para o empresário do Estado e de todo o País. “Estamos unidos pela geografia, estamos unidos pela história, então não tem como dar outro nome a relação do Brasil com o Paraguai a não ser como um ‘matrimônio’. Os dois lados são irmãos e só tem a sair ganhando com esta relação”, considerou o ministro.

Participaram da visita ao governador, além do presidente da Fiems e do ministro, governadores de departamentos do Paraguai, parlamentares sul-mato-grossenses e paraguaios, intendentes dos municípios que fazem fronteira com o Estado e do cônsul do Paraguai em Campo Grande, o ministro Angel Adrian Gill Lesme.

Projeto

O objetivo do Indústria Sem Fronteiras é fornecer informações ao empresário sobre as vantagens competitivas de implantar um empreendimento na região de fronteira, por meio dos mecanismos do Programa Fomentar Fronteiras, criado por meio do Decreto nº 14.090/2014, e da chamada Lei de Maquila, que preveem a isenção de impostos, além de apresentar a infraestrutura desses municípios fronteiriços, como a logística de transportes, custo da energia e água, mão de obra e, ainda, locais adequados para instalação do empreendimento.

Veja Também

Comentários