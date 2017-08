POLÍTICA | Quarta, 2 de Agosto de 2017 - 16:57 Temer conseguirá barrar denúncia na Câmara com 272 votos, segundo deputado do PMDB mineiro "Vão ser 272 votos", declarou o deputado Fábio Ramalho, ao descer da Mesa Diretora dentro do plenário. Para rejeitar a denúncia, Temer precisa de 172 votos