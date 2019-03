Para Evander, mineradoras devem estabelecer parcerias para reaproveitamento de rejeitos

A solicitação é decorrente da visita técnica realizada por Evander e outros deputados às dependências das mineradoras na semana passada

Durante a sessão parlamentar desta quinta-feira, 28, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou indicação ao prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, e aos diretores das mineradoras que atuam no município, a Vale e a Vetorial, para que formalizem parcerias de políticas públicas com objetivo de reaproveitar os rejeitos de minérios gerados pelas duas empresas. A intenção é diminuir a insegurança da população em função da forma de armazenamento utilizada atualmente.

“As barragens de armazenamento de rejeitos são uma técnica bastante utilizada, em função do baixo custo de manutenção. No entanto, após os episódios que tivemos em Minas Gerais, a nossa preocupação aumentou ainda mais, gerando receio com relação à preservação do Pantanal e, principalmente, das vidas humanas”, alertou Evander.

A solicitação é decorrente da visita técnica realizada por Evander e outros deputados às dependências das mineradoras na semana passada, que objetivou analisar a realidade das barragens em Corumbá. “Os rejeitos de minério podem ser utilizados como matéria-prima na construção de casas habitacionais do Município, por exemplo, trazendo diminuição de custos e redução do impacto ambiental. Uma parceria entre o Executivo e as companhias seria muito benéfica para todos”, finalizou o deputado.