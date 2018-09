Para deputados, livro infantil induz ao suicídio e deve ser abolido

Deputado Dr. Paulo Siufi, com cópia da capa do livro O Menino que Espiava pra Dentro: "Obra vergonhosa que incita nossas crianças"

Os deputados estaduais Dr. Paulo Siufi (MDB), Herculano Borges (SD) e Professor Rinaldo (PSDB) comentaram durante a sessão ordinária desta quarta-feira (26) o livro O Menino que Espiava pra Dentro (Global Editora), da escritora Ana Maria Machado, que consideraram perigoso para as crianças.

Na avaliação de Dr. Siufi, que foi à tribuna da Casa de Leis fazer o alerta, a obra é "vergonhosa" e incita meninos e meninas ao suicídio. Ele leu trecho do livro em que Lucas, um menino sonhador, come a "maçã do sono profundo".

"O livro induz claramente a criança a se suicidar. Onde estamos? Onde estão os valores da família? Cadê o Ministério Público, especialmente neste Setembro Amarelo? O nosso Estado lidera as estatísticas de suicídios de jovens", afirmou o deputado, que também é pediatra.

Segundo ele, o livro tem escandalizado os pais e deve ser abolido das instituições de ensino. Já Herculano Borges, qualificou a obra como "absurdo". "Alguns chamados educadores perdem tempo com esse tipo de coisa ou ensinando ideologia de gênero e inteferindo nas atribuições da família. Estão formando na mente das nossas crianças a ideação suicida", disse.

Professor Rinaldo defendeu que o Poder Legislativo, em âmbitos municipais e estadual, atue de forma mais ostensiva para evitar abusos. "Devemos defender a vida de forma intransigente", reiterou. Para ele, as estatísticas demonstram o "caos" atual. "Em 2018, aconteceu um suicídio a cada 48 horas em Campo Grande e, atualmente, Mato Grosso do Sul somente perde para o Rio Grande do Sul, proporcionamente, em casos de suicídio. Isso é um reflexo da desestruturação da família e da sociedade", analisou.