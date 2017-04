Para deputado federal Dagoberto, reforma trabalhista penaliza os trabalhadores

Para o deputado Dagoberto Nogueira, esta Reforma vai precarizar as relações do trabalho / Divulgação

A comissão Especial da Reforma Trabalhista aprovou na terça-feira (25) o texto base da proposta enviada pelo governo. Ainda falta aprovar alguns destaques e a previsão é de que a Reforma seja votada no Plenário na quarta-feira. O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) considera a proposta mais um retrocesso social e continuará atuando na defesa dos direitos trabalhistas.



A possibilidade de acordos entre funcionários e patrões estarem acima da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o fracionamento das férias em três períodos, restrições a ações trabalhistas, regulamentação de contratos provisórios e fim da obrigatoriedade da contribuição sindical são medidas que fragilizam a classe trabalhadora.



Para o deputado Dagoberto Nogueira, esta Reforma vai precarizar as relações do trabalho. “Esta Reforma Trabalhista penaliza os trabalhadores para privilegiar o capital especulativo dos bancos. As mais de 450 emendas ao texto comprovam que a proposta já nasceu cheia de problemas e continuaremos mobilizados contra esse retrocesso. O governo tenta atropelar mais uma vez. Para gerar emprego é preciso estratégias de desenvolvimento e não medidas contra os trabalhadores”, afirmou Dagoberto.

