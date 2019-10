Para deputado, emendas federais a Dourados são insuficientes

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) - Foto: Divulgação

O Governo Federal liberou R$ 16 bilhões de emendas para 2020 e R$ 247 milhões virão para Mato Grosso do Sul via emendas parlamentares, que serão distribuídas entre os 79 municípios. Os dados são do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), que criticou o repasse de R$ 5 milhões a Dourados.

“Do montante total ao Estado, 50% praticamente fica com Campo Grande e Dourados mesmo sendo a segunda maior cidade só receberá esse valor para a construção de um terminal de transbordo. E como ficam os habitantes das 33 cidades da região que Dourados atende? Precisamos de muito mais empenho para melhorias”, ressaltou Marçal Filho.

O parlamentar explicou que as emendas federais destinadas pelos oito deputados federais e três senadores que atuam por Mato Grosso do Sul serão aplicadas nas áreas da Segurança Pública, Saúde, Educação e Infraestrutura. “São todas áreas estratégicas, ainda mais porque estamos em fronteira com dois países, serão muito bem vindas,claro, mas os recursos são poucos se comparados com outros estados menores que recebem ainda mais”, criticou.

Para Marçal Filho, o Mato Grosso do Sul precisaria ainda mais para a consolidação do projeto da Rota Bioceânica, que ligará o oceano Atlântico e Pacífico, economizando em até 40% o valor do frete. “Quero destacar que é a política que faz o desenvolvimento. Pois as decisões são tomadas com o que pleiteamos nas tribunas, após pedido da população. Dourados merece mais recursos. Por isso enviarei uma indicação à bancada por mais dinheiro”, disse.

Professor Rinaldo (PSDB) concordou. “Acredito que precisamos rever essa divisão de recursos. Meu desejo é que os recursos sejam divididos de forma equânime para que todas as regiões se desenvolvam”, finalizou.