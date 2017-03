Para deputado, eleitores devem cobrar pessoalmente seus parlamentares sobre a Reforma da Previdência

Na sessão desta quinta-feira (16) o deputado estadual João Grandão usou a tribuna da Assembleia Legislativa para elogiar as manifestações em todo o Brasil contra a Reforma da Previdência Social, em tramitação no Congresso Federal por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016. Juntamente com os outros companheiros da bancada petista, ele pediu para que as mobilizações continuem para que a reforma não seja aprovada da forma como está.

“Trata-se de uma proposta prejudicial, arrasadora e nefasta! Aliás, nem é uma reforma, é um desmantelo social que só prejudica a classe trabalhadora”, indignou-se.

O deputado aproveitou a ocasião para fazer um apelo a todos os eleitores da bancada parlamentar que representa o estado do Mato Grosso no Congresso Federal.

“Quero fazer um apelo aqui: que cada eleitor, independente de ideologia ou cor partidária, procure o seu senador, senadora ou deputado federal que vota a favor da PEC 287 e diga o seguinte: ‘eu votei no senhor e agora o senhor não está me representando, pois essa reforma prejudica não só a mim, mas toda a minha família”.

“Independente de qual partido você tenha votado, esse é o momento de fazer valer o seu direito de cidadão, pois sua confiança está sendo traída e você está sendo prejudicado”, acrescentou.

