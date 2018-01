Para defesa de Lula, é 'lamentável' e 'absurdo' pedido para entrega de passaporte

Martins comentou o pedido do advogado Carlos Alexandre Klomfahs ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), nesta quinta-feira, para que intime Lula a entregar o passaporte em 24 horas - Foto: Postal Fórum

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 25, que "é lamentável que advogados se prestem a uma iniciativa absurda e despropositada como essa". Martins comentou o pedido do advogado Carlos Alexandre Klomfahs ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), nesta quinta-feira, para que intime Lula a entregar o passaporte em 24 horas.

Ele foi condenado no processo do triplex do Guarujá, na Baixada Santista (SP), pelos desembargadores da 8.ª Turma do TRF-4, na quarta-feira, 24, e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado - o ex-presidente ainda pode recorrer em liberdade.