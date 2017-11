Para Dagoberto, pré-candidatura de juiz Odilon traz coragem para fazer diferente

juiz Odilon de Oliveira se filiou ao PDT no último sábado - Reprodução

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) confirmou a pré-candidatura do Dr Odilon de Oliveira ao governo do Estado. Na cerimônia de filiação do juiz aposentado ao PDT realizada no sábado (11), Dagoberto destacou a importância da reputação e honestidade de Odilon para recuperar a esperança da população. O PDT reforça assim sua preocupação com o combate à corrupção apresentando o candidato mais capacitado para o Executivo Estadual.

Para Dagoberto, a história do Dr Odilon o capacita para a administração do Estado. "Tenho certeza que o Dr Odilon ao assumir o governo vai garantir educação de qualidade. Por tudo que ele já passou na vida, é certo que nunca faltará remédios e nem médicos nos postos de saúde. Vamos garantir mais cultura, mais incentivos para que novas empresas se instalem no Estado. O nosso PDT é um partido limpo e só faremos alianças com pessoas que têm responsabilidade com a coisa pública. E quem conhece Ciro Gomes sabe que ele também é muito preparado. O PDT apresenta as melhores opções para o Brasil. O Dr Odilon é um homem honrado e vai mudar o nosso Estado", declarou Dagoberto.

Outro destaque desta festa cívica foi o discurso do Dr Odilon de Oliveira que reforçou suas origens humildes e a determinação para vencer os desafios. "Meus pais foram lavradores a vida inteira. Trabalhei na roça até os 17 anos de idade. Muito tempo depois, eu cheguei a administrar a Justiça em três estados deste país. Aceito o desafio de administrar o Mato Grosso do Sul. Garanto dedicação integral para reconstrução ética e moral deste país. Quero fazer isso ao lado do povo. Por isso escolhi o PDT que é um partido que não tem pessoas corruptas", afirmou Dr Odilon.

O pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, apresentou o PDT como a saída mais ética e inteligente para a crise atual. "Essa reunião é uma resposta do PDT à situação de crise do país. Estamos nos reunindo para propor alternativas. O Dr Odilon é uma exemplo para todos. Ele não poupou esforços no trabalho pela Justiça. Precisamos de pessoas decentes, experientes e que podem mostrar a capacidade de reconstruir a esperança do povo", disse Ciro.

Acompanhe o vídeo: