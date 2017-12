Para Alckmin, Lula será condenado na urna por recessão

Embora esteja deixando a base aliada do presidente Michel Temer, o PSDB vai dar apoio à agenda econômica do governo. Pré-candidato do PSDB à Presidência da República nas eleições de 2018, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sinalizou um alinhamento em relação às propostas econômicas do governo do presidente Michel Temer, como as reformas, e responsabilizou o PT e, particularmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela recessão. "Lula será condenado nas urnas pela maior recessão de nossa história."

"O governo Temer herdou uma situação calamitosa e está trabalhando para sair desse quadro", afirmou também. "O atual governo começou a reverter a tragédia econômica em que o País foi colocado."

Alckmin disse que o aumento do desemprego foi consequência de erros da gestão de Lula. "Foram 15 milhões de empregos perdidos, milhares de empresas fechadas, sonhos desfeitos, negócios falidos. As urnas os condenarão pela frustração dos projetos e por milhões de famílias levadas ao desespero", afirmou. "As urnas os condenarão pelo desgoverno, pelo desmonte da Petrobras e pelas obras inacabadas."