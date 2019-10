Panorama aborda rede ‘CouchSurfing’ ao som de Muchileiros e entrevista Mário Cortella

Programa vai ao neste domingo às 8h05, na TV Assembleia, e também pode ser acessado pelo Youtube da Casa de Leis

Na edição do programa Panorama que estreia neste domingo (13), às 8h05, na TV Assembleia, o público poderá conferir matérias sobre a rede social CouchSurfing - que faz a ponte entre turistas que querem hospedagem grátis durante uma viagem e pessoas que gostariam de receber esses visitantes - e também sobre os benefícios da prática do pole dance para a saúde. Ao som da banda Muchileiros, com sua música da fronteira, a atração também conta com entrevista concedida por Mário Sérgio Cortella ao jornalista João Humberto.

Com mais de quatro milhões de usuários, o CouchSurfing foi fundado pelo programador americano Casey Fenton. Seus membros usam o site, disponível também em aplicativos para telefones móveis, no sentido de coordenar essas acomodações. No estúdio, os mochileiros Vinicius Gorgone, Matias Tono e Gabriel ‘Mamute’ Junior batem papo sobre essa ferramenta e também a respeito de outros temas com o apresentador Kleber Nogueira, o jornalista João Humberto e os músicos da banda Muchileiros.

A banda nascida em Campo Grande possui canções que viajam por influências latinas da região de fronteira, dos Andes, Brasil e da América Central. O músico Carlos Soria, por exemplo, é natural de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã. Nessa região ele e o guitarrista Carlos Bagre se conheceram há muito tempo, montaram parceria que dura até hoje e que resultou em algumas bandas, entre elas Muchileiros.

Pole Dance

Associado por muito às casas noturnas e ao striptease, o pole dance atualmente é reconhecido como atividade física pelo fato de trabalhar vários músculos e deixar em forma o corpo de quem pratica essa modalidade esportiva. Segundo Cleberson Dias Lima, médico do esporte, “o pole dance traz benefícios à musculatura, além de melhorar o equilíbrio e a autoestima do indivíduo”. Para mostrar um pouco sobre essa atividade física, o jornalista João Humberto visitou dois estúdios de pole dance e conversou com mulheres e homens que o praticam. Isso tudo pode ser conferido numa matéria bem legal.

Mário Sérgio Cortella

No último bloco do programa, você conferirá uma entrevista feita com o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella a respeito de educação, felicidade, tecnologia, família, infância e literatura. Ele ainda fala sobre seus livros, a parceria com Mauricio de Souza, criador da Turma da Mônica, e também explica como a hepatite mudou a sua vida, quando ele ainda era criança em Londrina (PR).

Após a estreia, o programa Panorama vai ser reexibido na segunda-feira (14), a partir das 17h40. A TV Assembleia pode ser vista no canal TV ALMS no YouTube ou então neste link: www.al.ms.gov.br/tvassembleia.