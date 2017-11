Palácio do Planalto divulga foto oficial do presidente Michel Temer

Brasília - Foto oficial do presidente da República, Michel Temer (Beto Barata/PR) - Beto Barata/PR

O Palácio do Planalto divulgou hoje (9) a foto oficial do presidente Michel Temer. O retrato foi tirado na biblioteca do Palácio da Alvorada, pelo fotógrafo Beto Barata.

Na foto, Temer veste terno preto e gravata azul, está em pé e não usa a faixa presidencial. Em janeiro, um retrato de Temer usando a faixa chegou a ser divulgado pelo Palácio do Planalto como uma "versão preliminar" da foto oficial do presidente.