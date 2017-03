" País voltará a crescer este ano, mas há dúvida sobre quando se dará", diz Skaf

O presidente da Federação das Indústrias do Estadão de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, afirmou neste sábado (4) que é possível apostar em crescimento da economia nacional em 2017, mas que ainda há dúvidas sobre se o Produto Interno Bruto (PIB) será positivo já no primeiro trimestre, como espera o governo federal.

Em visita a uma escola do Senai no bairro Santo Amaro, na capital paulista, Skaf disse que o primeiro trimestre vai apresentar um resultado positivo na indústria, mas que a economia como um todo ainda é uma dúvida. "A indústria, no mês de janeiro, teve saldo de empregos positivo e o primeiro trimestre vai dar resultado positivo. A economia como um todo, eu diria que é melhor fazer uma análise. Há sinais de recuperação", afirmou.

Pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a indústria gerou 17,5 mil postos de trabalho no País em janeiro. "Saldo positivo de emprego é sinal consistente, eu quero crer que o pior já passou e vamos ter uma recuperação econômica este ano", disse Skaf.

