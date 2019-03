País está chegando a momento de harmonia de Poderes, diz Toffoli

Os presidentes da República, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF) devem assinar, após a Páscoa, o chamado "pacto republicano" de compromissos com a sociedade, de acordo com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. O movimento foi articulado depois de atritos entre membros dos Poderes nas últimas semanas.

"Tenho sempre falado da independência dos Poderes e da necessidade de harmonia. Penso que nós estamos chegando nesse momento", disse Toffoli, após participar de um evento na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo.

Golpe

Ao ser perguntado sobre as comemorações do golpe militar de 1964 promovidas por quartéis e autorizadas pelo presidente Jair Bolsonaro, Toffoli não quis comentar.