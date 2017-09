A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, por 3 votos a 2, manter o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB) e seu ex-secretário Pedro Paulo (PMDB-RJ) como investigados na Corte em um inquérito originado nas delações da Odebrecht. Ambos são suspeitos de receberem R$ 18,3 milhões em propina de contratos relacionados à Olimpíada. Paes e Pedro Paulo negam irregularidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

