Paes diz que vai recorrer contra multa por falta de ar condicionado em ônibus

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes afirmou neste domingo, 10, por meio de nota, que vai recorrer da decisão da Justiça de multá-lo em R$ 200 mil por não ter adotado medidas efetivas para a climatização de 100% da frota de ônibus do município até dezembro de 2016. "Ainda não fui notificado desta decisão, mais ainda cabe recurso e vou recorrer", informou.

O ex-prefeito, no entanto, considera que a sua administração avançou muito no que diz respeito à climatização da frota. "Cabe esclarecer que o contrato de concessão licitado não obrigava os ônibus a terem ar. Além disso, quando cheguei na Prefeitura, não existia linha de ônibus com ar dentro da tarifa básica. Houve um processo gradual de adaptação da frota e quando saí da Prefeitura deixamos 70% das viagens no Bilhete Único sendo executadas em ônibus refrigerados. Fizemos todos os esforços e saímos de zero para 70%, um grande avanço."

O ex-secretário municipal de Transportes, o deputado estadual Rafael Picciani também foi multado em R$ 200 mil por conta da não climatização da frota. Rafael é filho de Jorge Picciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio que está preso em Benfica. Em nota, Rafael Picciani informou que aguarda "ser notificado sobre o teor da decisão para poder se manifestar".