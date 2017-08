Padilha: todos ministros que são deputados voltarão para votar, exceto Jungmann

Na saída do almoço com a Frente Parlamentar de Agropecuária, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, voltou a dizer que o problema de quórum amanhã é da oposição e que todos ministros que têm mandato como deputados voltarão para votar, "com exceção do Raul Jungmann, ministro da Defesa, que está no Rio cumprindo missão especial".

Segundo Padilha, a exoneração dos ministros será publicada no Diário Oficial de amanhã. "Eles querem exercer o direito a voto", afirmou. Para o ministro da Casa Civil, "o simbolismo da votação se reveste também nos ministros no plenário fazendo as conversas que normalmente se faz e exercendo o direito a voto".

Padilha negou que o presidente tenha intensificado a agenda nos últimos dias e disse que ele está cumprindo seu papel institucional ao "atender e conversar" com parlamentares. "O presidente ouve e depois faz com que seja encaminhado", destacou, afirmando que Temer não pediu apoio no almoço de hoje.

O ministro voltou a dizer que a responsabilidade pelo quórum de amanhã é da oposição e que obstruir "é um direto que eles têm". "Naturalmente, gostaríamos que esse assunto se liquidasse amanhã, mas quem realmente tem que resolver isso é a oposição."

Almoço

O presidente Michel Temer participa de um almoço oferecido pela Frente Parlamentar Agropecuária em uma casa no Lago Sul, em Brasília. Além de Padilha, estão na comitiva do presidente o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, e o líder do governo no Senado, Romero Jucá. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também está no encontro. De acordo com a organização do evento, estão presentes pelo menos 52 deputados e seis senadores.

