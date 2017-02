Padilha recebe alta hospitalar, informa assessoria

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, dia 22, segundo informou a assessoria do ministro por meio de nota. Na noite da última segunda-feira, 20, Padilha foi internado no Hospital de Guarnição do Exército, em Brasília, com um quadro de obstrução urinária, provocada por uma hiperplasia prostática benigna.

De acordo com a assessoria, Padilha irá ao Palácio do Planalto para despachos internos ainda na manhã desta quarta. À tarde, o ministro segue para Porto Alegre.

