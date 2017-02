Padilha recebe alta e despacha no Planalto

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, recebeu, na manhã de hoje (22), alta do Hospital do Exército, em Brasília, onde estava internado desde a noite de segunda-feira (20), após apresentar problemas de obstrução urinária, provocada por uma hiperplasia prostática benigna.



Por meio de nota, a Casa Civil informou que ele irá ainda nesta manhã ao Palácio do Planalto para despachos internos. À tarde o ministro irá a Porto Alegre (RS).

Em setembro, o ministro, que tem 71 anos, foi internado por problemas de pressão.

