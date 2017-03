Padilha não tem previsão de alta, diz boletim médico

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, não tem previsão de alta da cirurgia a que se submeteu na última segunda-feira, para retirada da próstata. Boletim médico divulgado na noite desta quarta pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, diz que Padilha foi transferido para o quarto e está "em recuperação, dentro da normalidade".

O retorno do chefe da Casa Civil ao Palácio do Planalto estava previsto para a próxima segunda-feira, dia 6, mas sua licença será ampliada. O presidente Michel Temer aproveitará esse período para avaliar se a crise política envolvendo Padilha vai ou não arrefecer. Diante desse cenário, a volta do ministro, homem forte do governo, é considerada incerta. (Vera Rosa)

Veja Também

Comentários