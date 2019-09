A pedido de Felipe Orro, ônibus da Cassems atende mulheres na Assembleia

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) - Foto: Divulgação

Servidoras da Assembleia Legislativa terão a oportunidade de receber atendimento especializado em oncologia no dia 23 de outubro, das 8 às 13 horas, no ônibus da Cassems, que ficará estacionado nas dependências do estacionamento da Casa de Leis. Esta ação é mais uma inciativa do deputado estadual Felipe Orro por intermédio de seu gabinete em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), integrando a Campanha Outubro Rosa no mês de prevenção ao câncer de mama. No dia serão disponibilizados exames de mamografia e prevenção do câncer do colo do útero com total isenção de taxas para funcionárias beneficiárias e não beneficiarias do plano de saúde da Cassems.

“O foco da campanha é, sobretudo, levar o atendimento preventivo às servidoras da Assembleia Legislativa que não tem acesso a um plano de saúde”, ressalta Felipe Orro.

A pretensão é conseguir atender com o ônibus Cassems 60% das beneficiárias do plano de saúde com isenção de taxa do fator moderador e 40% para as servidoras não beneficiárias com total isenção de taxas. Caso o número de pedidos para exames ultrapasse a média de 30 solicitações, o ônibus da saúde estenderá os atendimentos até às 16 horas.

Para informar as servidoras sobre a ação, serão confeccionados cartazes para fixação e divulgação na Assembleia Legislativa em todos os gabinetes parlamentares, departamentos e secretarias. Também serão distribuídos panfletos juntamente com as fichas de cadastro, além dos laços cor-de-rosa, símbolo da campanha e que identificam os participantes e apoiadores do Outubro Rosa.

Ônibus da Saúde

O ônibus da Cassems também leva atendimento aos municípios do interior do Estado acolhendo à população mais carente, que não dispõe do acesso rápido. Criado em 2011, o Programa oferece sala de exames ginecológicos, de mamografia, consultório médico, centro para pequenas cirurgias, juntamente com equipe médica especializada para diagnosticar, combater e tratar o câncer de colo de útero e de mama - os que mais atingem as mulheres. Se a doença for diagnosticada no início, a paciente têm maiores chances de cura.