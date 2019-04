Outorga da Comenda Guararapes marca comemoração ao Dia do Exército

A Assembleia fez reconhecimento público aos militares que contribuíram para o desenvolvimento do Estado

No próximo dia 19, o Exército Brasileiro completará 371 anos. Para celebrar a data, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou na noite desta terça-feira, sessão solene para a entrega da Comenda Guararapes, um reconhecimento aos militares que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. A solenidade foi presidida pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

A comenda foi instituída pela Resolução 15/2013 e tem como objetivo recordar a histórica Batalha dos Guararapes, ocorrida no dia 19 de abril de 1648, quando a união das forças brasileiras, do então Brasil Colônia, expulsou os invasores holandeses. Na mesma data também é celebrado o Dia do Exército Brasileiro.

“Hoje, o Poder Legislativo reconhece o trabalho daqueles que atuam no Exército, protegendo a integridades dos brasileiros e as riquezas do nosso País, em especial, do Mato Grosso do Sul”, disse Paulo Corrêa, que logo em seguida passou a presidência da sessão solene para o deputado Capitão Contar (PSL).

Formado na Academia Militar das Agulhas Negras, com especialidade em Administração e Logística, Contar destacou a importância da missão e dos valores recebidos pela instituição, como hierarquia e disciplina. “É um orgulho ser oriundo de uma instituição com tamanha credibilidade e trabalho feito em Mato Grosso do Sul. Em 17 anos atuando no Exército, cumpri o juramento em defender meu País com o sacrifício da vida. Aprendi valores fundamentais que norteiam minha conduta. A entrega da Comenda Guararapes estimula outros que fazem este trabalho pela sociedade brasileira”, afirmou Contar.

Representando os homenageados da noite, o general de Exército, Lourival Carvalho Silva, que assumiu ano passado o CMO (Comando Militar do Oeste), agradeceu a Assembleia Legislativa pela comemoração ao Dia do Exército e lembrou o nascimento da mais antiga das três forças armadas nacionais.

Embora a defesa da pátria seja a maior missão da força terrestre, o general ressaltou a atuação nas fronteiras do Brasil, particularmente na repressão aos crimes transfronteiriços e ambientais. Dos sete programas estratégicos do Exército, o CMO está envolvido diretamente no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, concebido com intuito de permitir, coletar, armazenar, organizar, processar e distribuir dados necessários à gestão das atividades governamentais.

“Nosso comando militar de área é hoje um dos mais importantes do Exército Brasileiro. Vultosos recursos estão sendo aportados para novas viaturas, equipamentos, obras de infraestruturas nas guarnições, aumento de efetivo, entre outras ações. Além de melhores capacitados para bem cumprirmos nossas responsabilidades, contribuiremos ainda mais para o progresso da região Centro-Oeste. A certeza para o futuro é que a força terrestre se manterá fiel a sua trajetória institucional, definida em quase quatro século de história”, declarou.

Homenageados

Receberam a Comenda Guararapes: Adaltro Albineli Pinto, Antonio Luiz da Costa Burgos, Edilmar Manfredini, Hamilton Pinto Pinheiro, Israel Nantes Gonçalves, João Carlos Canéppele, José Lourenço Parreira, José Marcio de Figueiredo, José Roberto de Melo Queiroz, Lourenço Willian da Silva Ribeiro Pinho, Lourival Carvalho Silva, Luiz Carlos Marchetti, Osmar Ferreira da Costa, Paulo César Lopes, Ricardo Piai Carmona, Everton Lauriano Pedro e Walney Pinheiro Ávila.