Osmar Terra: decisão de Marco Aurélio será trágica para credibilidade da Justiça

O futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, de suspender a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A medida pode resultar na soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros presos da Operação Lava Jato.

"Respeito a decisão do Ministro Marco Aurélio. Mas as consequências dela serão trágicas para a credibilidade da Justiça brasileira e para a luta contra a corrupção!!", escreveu Terra no Twitter.

Terra fez a declaração depois de participar da reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e futuros ministros na Granja do Torto. Ele saiu mais cedo do encontro e foi o primeiro futuro ministro a se manifestar. Bolsonaro segue reunido com os demais aliados e ainda não se pronunciou sobre o caso.