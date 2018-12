Osmar Terra anuncia aliado de Alckmin como secretário de Assistência Social

O futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), anunciou no Twitter há pouco Floriano Pesaro como Secretário Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. A informação foi adiantada pela Coluna do Estadão na tarde desta quinta-feira.

Pesaro é deputado federal pelo PSDB de São Paulo e não conseguiu se reeleger este ano. No partido, ele é visto como aliado do ex-presidenciável Geraldo Alckmin, de quem foi secretário de Desenvolvimento Social. Ele também participou em março das prévias para o Palácio dos Bandeirantes, vencidas pelo hoje governador eleito João Doria.

Ele é mais um dos tucanos a compor o governo Bolsonaro. O deputado federal Rogério Marinho (RN) será secretário especial de Previdência, enquanto Julio Semeghini (SP) vai assumir a secretaria-executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O PSDB não vai compor a base do presidente eleito, mas sinalizou que vai votar com o próximo governo em temas da "agenda tucana", como as reformas econômicas.