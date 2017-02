Osmar Serraglio vai assumir Ministério da Justiça, diz vice-líder do governo

Brasília - Deputado Osmar Serraglio, durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para tentar votar o parecer do deputado Ronaldo Fonseca sobre o pedido do deputado Eduardo Cunha para anul / José Cruz/Agência Brasil

O deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) foi convidado pelo presidente Michel Temer e aceitou comandar o Ministério da Justiça, em substituição a Alexandre de Moraes, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcisio Perondi (PMDB-RS), confirmou a informação à Agência Brasil e disse que a escolha de Serraglio para comandar o ministério agradou a maior parte da bancada do PMDB.

De acordo com Perondi, o anúncio oficial do nome de Osmar Serraglio deve ocorrer no início da noite de hoje pelo Palácio do Planalto. Ontem (22), o futuro ministro esteve reunido com o presidente Michel Temer.

Em seu quinto mandato como deputado federal, Serraglio é ligado à bancada ruralista, exercendo a coordenação da frente parlamentar da agricultura. O deputado também foi 1º secretário da Mesa da Câmara de 1º de fevereiro de 2007 a 1º de fevereiro de 2009, presidindo ainda a Comissão de Constituição e Justiça em 2016.

“O presidente Michel Temer foi muito feliz na escolha de Serraglio. Agradou muito os deputados do PMDB. Serraglio é um jurista, está preparado para o cargo e é muito estudioso. Foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos Correios e do Mensalão”, disse Perondi.

