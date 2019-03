Orro solicita convênio para criar delegacias especializadas em atendimento à mulher

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) - Divulgação

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) subiu à tribuna, nesta quarta-feira (13), para solicitar ao Governo Estadual a realização de convênio com o Ministério da Justiça para criar delegacias especializadas em atendimento à mulher.

“Precisamos ampliar o número de delegadas em MS. O governo precisa de um novo convênio para reestruturação das delegacias da mulher. Às vezes, a mulher se constrange de ir a delegacias onde só tem homens. Necessitamos dar segurança maior para as mulheres e coibir a violência contra mulher”, ressaltou.

Orro usou estatísticas para embasar seu pedido. “Mato Grosso do Sul ocupa o sexto lugar em taxa de feminicídio no Brasil. Só esse ano já foram nove mortes. Até agora foram registradas 120 denúncias, um aumentou de quase metade do numero registrado no mesmo período do ano passado. Temos que estruturar as delegacias já existentes e abrir em outros municípios que ainda não possuem”, disse.

O deputado Professor Rinaldo (PSDB) demonstrou apoio à solicitação de Orro e sugeriu adoção de outras medidas. “É preciso sim que sejam ampliadas essas delegacias. Temos uma polícia preparada, mas é questão cultural. Necessitamos de aumento das penalidades, mas, principalmente, trabalhar na base, levar nas escolas a prática da tolerância”, pontuou.