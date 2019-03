Orro cobra agilidade na tramitação de projeto que oferece suporte psicológico nas escolas

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação em Sessão Ordinária nesta terça-feira (19) solicitando urgência na análise do Projeto de Lei 76/2011, que trata da obrigatoriedade da assistência psicológica a educadores e estudantes da rede pública de ensino. A proposta, que atualmente tramita na Câmara Federal, é da ex-deputada federal Rose Teixeira.

Em sua indicação, Felipe Orro pede empenho da bancada federal de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados, em nome do deputado federal Fábio Trad, para que a proposta tramite com mais celeridade na Casa de Leis. Por conta da tragédia de Suzano, que resultou na morte de oito inocentes, Felipe explica que o suporte psicológico nas escolas deve sem ofertado urgentemente.

"É de suma importância a união de esforços para acabar com diversos tipos de violência que acontecem nas escolas. Essa indicação foi feita em razão da tragédia ocorrida em Suzano (SP), na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Os nossos estudantes e professores precisam de acompanhamento psicológico", justifica Felipe Orro.

O parlamentar acrescenta que "o apoio dos psicólogos nas escolas se torna substancial, pois estes profissionais possuem habilidades específicas para um trabalho de resgate a autoestima tanto dos professores, quanto dos alunos, através do estímulo ao diálogo", explica Felipe Orro.