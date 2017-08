Oposição questiona Maia sobre eventual alteração do procedimento de votação

Alguns parlamentares da oposição questionaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre eventual alteração do procedimento de votação do processo contra o presidente Michel Temer. O deputado Julio Delgado (PSB-MG) pediu ao presidente da Casa que o objeto da votação seja o processo contra o presidente Michel Temer e não o relatório sobre o tema produzido e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - como atualmente é previsto.

Aparentemente técnica e burocrática, eventual troca do objeto da votação surtiria efeito importante no momento da votação. Mantida a opção pela votação do parecer da CCJ, deputados que votarem "sim" serão a favor do parecer que pede o "não" afastamento do presidente da República. Ou seja, o voto pelo "sim" será, na prática, a favor da permanência de Michel Temer.

Se o objeto da votação for trocado pelo processo contra Temer, a sistemática da votação muda completamente e o voto "sim" será a favor do processo que culminará no afastamento de Michel Temer. Nesse caso, portanto, o voto pelo "sim" será contra a permanência de Temer.

