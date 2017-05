Oposição pede renúncia de Temer e paralisação de reformas

A oposição no Senado se reuniu logo após a notícia do suposto áudio do presidente Michel Temer autorizando a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Os senadores montaram um plano de ação que consiste em um pedido de impeachment e pressão pela renúncia do presidente e pela paralisação da análise das reformas do governo no Congresso Nacional.

"Ele tem que renunciar ao mandato de imediato e o Brasil precisa de uma convocação de eleições diretas. É a única maneira que temos de pacificar o País e resolver o que estamos vivendo", afirmou Gleisi Hoffmann (PT-PR), líder do PT no Senado. A senadora disse que a situação é gravíssima e que há provas concretas do envolvimento do presidente. A Constituição Federal não permite eleição direta nesta situação, mas indireta.

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) afirmou que não é possível seguir com a pauta de votações do Congresso, que está focado na aprovação das reformas do governo Temer. "Diante da gravidade dos fatos, entendemos que é impossível continuar com a pauta. É uma pauta que mexe estruturalmente com o País, mas não há mais legitimidade nesse governo."

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que já está em contato com parlamentares da base do governo para buscar apoio para a antecipação das eleições presidenciais para outubro de 2017. "Estou conversando com senadores da base que acham que o governo acabou. Achamos que a saída tem que passar pelo povo, pelas eleições diretas", disse.

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) divulgou há pouco um vídeo pelas redes sociais no qual afirma que a única saída para o País é a eleição direta em todos os níveis. "Só temos uma saída, a vaca foi para o brejo e levou a corda. A solução é eleição direta, diretas já, em todos os níveis. Diretas no Senado, para deputado, para o presidente da República (...) para que os brasileiros digam o que querem fazer com nosso País", disse o senador em um vídeo transmitido ao vivo e feito em um aeroporto.

Impeachment

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) divulgou um vídeo afirmando que vai protocolar já nesta quinta-feira, 18, um pedido de impeachment do presidente Michel Temer.

