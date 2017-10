Oposição impede retirada de painel com previsão de votos sobre denúncia

Enquanto no plenário deputados governistas tentam alcançar o quórum de 342 parlamentares presentes para iniciar a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral de Governo), a poucos metros dali, próximo ao corredor que dá acesso às comissões da Casa, membros da oposição resistem à retirada de um painel, instalado por eles, com a foto dos parlamentares e com uma previsão de como cada um deve votar nesse caso.

As fotos estão coladas em três quadros que trazem os seguintes títulos: “Investigar Temer”, “Em cima do muro”, e “Livrar Temer”. A decisão de retirar o painel havia sido tomada ainda ontem (25) por Maia. Hoje, policiais legislativos chegaram a avisar a um grupo de parlamentares de oposição que só deixariam o painel no local até meio-dia, sob o argumento de que os trâmites legais para a sua instalação não foram seguidos. Diante da resistência dos idealizadores do protesto, até o fechamento desta reportagem, o painel continuava no mesmo lugar.

“É uma tentativa antidemocrática de fazer com que as pessoas não acompanhem o voto dos deputados e deputadas. Por que um painel com o voto de cada deputado não pode ficar no corredor da Câmara? Isso é um absurdo. A gente está fazendo uma resistência democrática, e eles voltaram atrás aparentemente nessa tentativa de retirar o painel, mas nós vamos continuar aqui firmes”, disse o líder do PSOL, Glauber Braga (RJ).

Nos últimos dias, deputados favoráveis ao prosseguimento da denúncia contra Temer tiraram fotos e gravavam vídeos em frente ao painel.

Questionada pela reportagem se Rodrigo Maia recuou da decisão, a assessoria do presidente da Câmara disse apenas que "a autorização foi para o painel ficar lá até ontem".

*Colaborou Renato Aguiar, da TV Brasil