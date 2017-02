Operação Zelotes desiste de negociar delação com 'chefe' de esquema

O Ministério Público Federal (MPF) desistiu de negociar uma delação premiada com o advogado José Ricardo da Silva, ex-integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), apontado como personagem central do esquema de corrupção no órgão e também como líder da organização acusada de "comprar" medidas provisórias nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

José Ricardo já é alvo de diversas denúncias oferecidas à Justiça por procuradores da Operação Zelotes. No ano passado, foi condenado, juntamente com outros lobistas, por suposta atuação no pagamento de propinas para viabilizar a medida provisória 471/2009, que beneficiou montadoras de veículos. O caso foi revelado pelo Estado em 2015.

O ex-conselheiro do Carf contratou recentemente o advogado Marlus Arns, visando a uma colaboração, ante a possibilidade de receber penas altas nos processos criminais em curso. A reportagem apurou que investigadores da Zelotes perderam interesse num acordo, sob o argumento de que o acusado não está disposto a apresentar informações sobre novos esquemas, ainda desconhecidos de procuradores e policiais federais.

As tratativas só serão retomadas se o ex-conselheiro contar mais do que os investigadores sabem.

Negociações de delações premiadas, por lei, correm em sigilo. A defesa de José Ricardo nega que esteja tratando de uma colaboração.

