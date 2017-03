Operação Lava Jato: doleiro Alberto Youssef ganha liberdade hoje

No dia em que a Operação Lava Jato completa três anos, um dos principais delatores do esquema, o doleiro Alberto Youssef, vai ganhar a liberdade. A defesa ainda não informou detalhes do fim da pena de Youssef, mas confirmou que ele vai tirar a tornozeleira eletrônica hoje (17).

O doleiro foi condenado na Lava Jato a mais de 100 anos de prisão em vários processos, mas como assinou acordo de delação, ficou apenas três anos preso. Ele foi detido na primeira fase da operação, em março de 2014. Cumpriu pena em regime fechado até novembro do ano passado e saiu da carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, em novembro do ano passado, quando passou para o regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica.

Youssef foi considerado peça-chave na revelação do esquema de corrupção na Petrobras. Mas este não foi o primeiro envolvimento do doleiro em escândalos de corrupção. Alberto Youssef ficou conhecido a partir do caso Banestado, que investigou o envio ilegal de dinheiro para o exterior por meio do Banco do Estado do Paraná. Ele foi preso à época, assinou o primeiro acordo de colaboração da história brasileira e tinha se comprometido a não praticar novos crimes.

