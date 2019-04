Onevan pede posto de atendimento do TRE em Novo Horizonte do Sul

Onevan de Matos reunido em audiência com o presidente do TRE/MS

Município passará, brevemente, pelo recadastramento biométrico dos eleitores

Assembleia Legislativa (05/04/19) – O deputado estadual Onevan de Matos manteve audiência com o desembargador João Maria Lós, presidente do TRE/MS, na qual pleiteou um posto de atendimento itinerante da Justiça Eleitoral no município de Novo Horizonte do Sul.

Recadastramento Biométrico – A Justiça Eleitoral está promovendo, gradativamente, a revisão eleitoral e o cadastramento biométrico dos eleitores sul-mato-grossenses, todavia, o cartório eleitoral que atende Novo Horizonte do Sul é o de Ivinhema, distante, aproximadamente, 50 quilômetros do município.

“Este pleito é absolutamente importante, pois boa parte da população de Novo Horizonte do Sul é moradora da zona rural e terá dificuldades, quando do momento do recadastramento, de se deslocar até Ivinhema. O desembargador Lós demonstrou muita sensibilidade quanto ao pedido, o que me traz esperança que será atendido”, pontuou o deputado estadual Onevan de Matos.

Apoio do Município – O prefeito Marcílio Benedito, que requereu o apoio do deputado estadual Onevan de Matos na audiência com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, esclareceu que o Município será parceiro da iniciativa, disponibilizando local físico, pessoal, o transporte dos eleitores da zona rural e a infraestrutura necessária para o atendimento dos eleitores.

“Pedi o apoio do deputado estadual Onevan de Matos para que, quando chegar o momento do recadastramento biométrico, os eleitores de Novo Horizonte do Sul não tenham a necessidade de se deslocarem até Ivinhema e possam ser atendidos aqui mesmo – o que trará mais praticidade e, principalmente, economia aos nossos cidadãos”, explicou o prefeito Marcílio Benedito.