Onevan pede inclusão de Peixada da Seleta de Naviraí no Calendário Oficial de Eventos

Atividades sociais da Seleta são custeadas com os recursos da tradicional festa realizada anualmente em novembro

Assembleia Legislativa (14/03/19) – O deputado estadual Onevan de Matos apresentou projeto de lei, na sessão plenária desta quarta-feira, que inclui a “Peixada da Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária” (Quadro de Naviraí), no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei – Onevan destacou, ao justificar a apresentação da proposta, a força e a tradição do evento, cuja primeira edição ocorreu em novembro de 2013, e, também, o grande trabalho social desenvolvido pela entidade em favor da população naviraiense e dos demais municípios onde está presente.

“Mais do que reunir a população naviraiense e dos municípios vizinhos, a peixada organizada pela Seleta tem um viés social muito forte, tendo em vista que os recursos obtidos são utilizados na manutenção de suas ações sociais que estão presentes em Naviraí desde 1979”, destacou Onevan de Matos.

Calendário de Eventos – Instituído pela Lei Estadual 3.945/2010, o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul tem por objetivo promover e valorizar as festas e os eventos realizados no Estado – incluindo a obtenção de recursos e patrocínios com o poder público –, destacando a cultura regional, fomentando o comércio e integrando a população sul-mato-grossense.

“O evento que realizamos anualmente em novembro é fundamental para manter os nossos projetos sociais, que atualmente atendem mais de 120 crianças carentes em Naviraí. Quero agradecer ao deputado estadual Onevan de Matos pela apresentação da proposta, a qual, indubitavelmente, nos auxiliará a transformar a ‘Peixada’ num evento de grande porte, tal como a ‘Festa da Linguiça de Maracaju’”, explicou o diretor de Esportes da Seleta de Naviraí, José Roberto Alves.