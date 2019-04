Onevan pede apoio da Fundação de Cultura para Novo Horizonte do Sul

Onevan e Marcílio apresentam pleitos à diretora-presidente Mara Caseiro

Município realizará show em 15/06 para comemorar aniversário de criação do assentamento que o originou

Assembleia Legislativa (17/04/19) – O deputado estadual Onevan de Matos e o prefeito Marcílio Benedito (Novo Horizonte do Sul) se reuniram com a diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, requerendo apoio do Governo do Estado em atividades culturais do município.

Aniversário do Assentamento – Marcílio e Onevan pleitearam apoio para a realização dos festejos em comemoração ao aniversário de criação do assentamento (Gleba Santa Idalina) – 14/06/1986 –, o qual, posteriormente, originou o município de Novo Horizonte do Sul.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul atenderá o pedido, assegurando a realização de um show musical, na noite do dia 15/06 (sábado), que marcará a data festiva e que integra a história e a cultura do município do Vale do Ivinhema.

“Estou muito satisfeito de receber esse apoio da Fundação de Cultura, que será muito importante para Novo Horizonte do Sul. Agradeço a diretora-presidente Mara Caseiro e o deputado estadual Onevan de Matos, que sempre nos auxilia com nossas reivindicações”, explicou o prefeito Marcílio Benedito.

Brasiguaios – A história do município de Novo Horizonte do Sul tem início da década de 80, após os denominados “brasiguaios” acamparem na região de Mundo Novo e, posteriormente, serem assentados nas terras da antiga Gleba Santa Idalina, então município de Ivinhema.

O assentamento rural cresceu e, em 30 de abril de 1992, foi emancipado, tornando-se o atual município de Novo Horizonte do Sul – que é o primeiro assentamento rural do Brasil que foi transformado em município.

“Participei desses dois momentos históricos, que foi o assentamento dos agricultores de Mundo Novo na área que pertencia à Someco, na região do Vale do Ivinhema, e, depois, no processo de emancipação do município. Fico muito feliz em saber que, apesar das dificuldades, Novo Horizonte do Sul permanece crescendo”, destacou o deputado estadual Onevan de Matos.