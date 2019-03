Onevan pede apoio da Fundação de Cultura para aniversário de Iguatemi

Onevan, Patrícia Margatto e Ivoni Pelegrinelli reunidos com diretora-presidente da Fundação de Cultura

Deputado acompanhou prefeita Patrícia Margatto em audiência no Governo

Assembleia Legislativa (25/03/19) – O deputado estadual Onevan de Matos manteve, na última semana, audiência com a diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, discutindo o apoio do Governo do Estado nos festejos de aniversário de Iguatemi, que completará 54 anos no próximo dia 8 de maio.

Audiência – A prefeita Patrícia Margatto e a secretária Ivone Nabhan Pelegrinelli (Saúde) explicaram para a presidente da Fundação de Cultura detalhes da programação, especialmente as ações para o fortalecimento cultural e de entretenimento para a população iguatemiense.

“Agradeço ao apoio do deputado estadual Onevan de Matos nessa audiência, pois precisamos da Fundação de Cultura para assegurar uma festa bonita para a população de Iguatemi, na qual celebramos a história e a cultura de nosso município”, destacou a prefeita Patrícia Margatto.

Parceria – A diretora-presidente da Fundação de Cultura parabenizou Iguatemi pelas atividades alusivas ao aniversário de emancipação político-administrativa e assegurou que o Governo do Estado não deixará de apoiar o município.

"Em nome do Governo Estado queremos não apenas parabenizar Iguatemi pelos seus 54 anos, mas reafirmar a parceria da Fundação de Cultura com o município, e o nosso compromisso com a arte e o entretenimento da população", pontuou Mara Caseiro.

“Estamos saindo absolutamente satisfeitos dessa audiência, pois a Fundação de Cultura irá apoiar as festividades de aniversário de Iguatemi. Congratulo a prefeita Patrícia Margatto e a secretária Ivoni Pelegrinelli pelo empenho e, sobretudo, a população de Iguatemi por mais um aniversário”, completou o deputado estadual Onevan de Matos.